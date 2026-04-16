Сигнал за бомба наложи евакуация на Съдебната палата в София и отмяна на заседанията

Сигнал за бомба наложи евакуация на Съдебната палата в София и отмяна на всички съдебни заседания за деня. Достъпът до сградата остава строго ограничен. Районът около институцията е отцепен, като на място има засилено полицейско присъствие, пожарна и екипи на спешна помощ.

Очаква се специализирани звена за борба с тероризма и обезвреждане на взривни устройства да извършат проверка на място.

Органите на реда призовават гражданите да избягват района, докато не стане ясно дали сигналът представлява реална заплаха.