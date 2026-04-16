Правителството ще одобри финансиране за МОН, ВУЗ-ове и общини

Служебното правителство ще одобри на днешното си заседание финансиране за Министерството на образованието, за държавните висши училища и за общините за тази година.

В дневния ред на заседанието на Министерския съвет са включени общо 18 точки. Предвижда се кабинетът да разгледа и предложение до Народното събрание да ратифицира Споразумението в рамките на Конвенцията на ООН по морско право за опазването и устойчивото използване на морското биологично разнообразие в зоните, разположени извън националните юрисдикции. Министрите ще обсъдят и Проект на решение за приемане на Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база.

На заседанието ще бъде разгледано и предложение за одобряване на доплащане на помощ на кандидатите по „Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в България“.