ЦИК ще покаже как ще бъдат инсталирани машините за гласуване

Централната избирателна комисия ще покаже пред медиите как се инсталират машините за гласуване за предстоящия на 19 април предсрочен парламентарен вот.

Журналисти ще бъдат допуснати в склада, където екипите на „Сиела Норма“ подготвят устройствата, а процесът се контролира от държавни експерти. Те ще проверяват генерирания хеш код, който е гаранция за автентичност на софтуера.

Извършеното доверено изграждане и генерирането на хеш кода е част от действията за гарантиране на надеждността на използвания софтуер и съответствието му с разпоредбите на Изборния кодекс.

Генерираният хеш код фигурира на всяка една бюлетина от машинно гласуване, като това удостоверява, че на машината е инсталиран удостоверен софтуер. Хеш кодът се обявява публично в избирателните секции в деня на изборите, както и на интернет страницата на ЦИК.

Хеш кодът е: 9E B8 B9 09 CB 02 59 80 2B C1 ED 66 D5 EF A0 76 A4 CA 9C 18 E6 C6 86 A5 9B DF 81 B2 13 73 30 10

Още утре машините за най-отдалечените райони на страната ще потеглят под охраната на МВР. Последни ще се инсталират тези, които ще се ползват в трите столични многомандатни района. Секциите в страната с машинен вот са 9 354 броя.

Вчера 65 ученици от различни училища се включиха в Деня на отворените врати на Централната избирателна комисия – събитие, посветено на младежите, на които предстои да гласуват за първи път.

Пълнолетните български граждани се запознаха с начините на гласуване с машина и с хартиена бюлетина, като имаха възможност сами да направят тестово гласуване.