Хасан Адемов увери, че от 1 юли пенсиите ще се увеличат със 7,8%

Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов увери, че пенсионерите могат да бъдат спокойни, тъй като от 1 юли пенсиите ще се увеличат със 7,8%, а средният им размер ще достигне 556 евро. В предаването „Денят ON AIR“ той подчерта, че т.нар. „швейцарско правило“ ще бъде спазено.

Очаква се също до средата на май да бъде решен дългогодишният проблем със забавянето на пенсиите, когато датите за изплащане съвпадат с почивни дни. В такива случаи плащанията ще се извършват в последния работен ден преди тях, за да не се налага хората да чакат.

Министерство на труда и социалната политика и Националният осигурителен институт вече са подготвили необходимите промени в наредбата, за да се гарантира по-навременно изплащане на средствата.

От началото на седмицата започна и изплащането на помощ от 20 евро за най-уязвимите заради високите цени на горивата. Над 182 000 души вече са получили средствата си по служебен път, без да подават заявления. Още около 50 000 души са кандидатствали и се очаква плащанията към тях да започнат след проверка от НАП, отбеляза Адемов.

Социалното министерство работи и по ограничаване на злоупотреби в социалната система, включително оказване на натиск върху уязвими хора. Получените сигнали се проверяват, а някои вече са предадени на МВР и прокуратурата. „Нашата цел е да осветлим тези практики, за да не се повтарят“, каза Адемов и допълни, че изборът между хляба и бюлетината в 21-ви век е абсурден.

Сред примерите са случаи, при които достъпът до социални услуги, като топъл обяд, се влияе от политическа принадлежност. Има и сигнали за неправомерно раздаване на хранителни пакети – например в село Бунцево, където част от помощите се дават само на хора, които подкрепят определени политически позиции. Адемов подчерта, че тези практики вече са осветлени и няма как да потънат, защото им е дадена достатъчна публичност.