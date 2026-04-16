Уволнени са директорките на горските стопанства в Сатовча и Елешница

Тази сутрин директорите на горските стопанства в Сатовча и Елешница са били освободени от длъжност, съобщи БНР. Заповедите, с които са били прекратени договорите им, са издадени от директора на Югозападното държавно предприятие Валентин Чамбов.

Временно горските стопанства ще бъдат управлявани от заместниците на двамата уволнени. Причините за освобождаването им не се съобщават. От БНР припомнят, че миналата седмица министърът на земеделието Иван Христанов бе в региона и говори за необходимостта от спешни мерки за пресичане на каналите за източване на горския сектор и използването му в предизборната кампания.

Преди това – на 12 мар – със заповеди на Христанов бяха освободени директорите на три от шестте държавни горски предприятия. Тогава бе обяснено, че промените са с цел повишаване на ефективността и устойчивото управление на горските ресурси. За директор на „Северозападно държавно предприятие“ – Враца бе назначен Цветко Цветков. Ръководството на „Северноцентрално държавно предприятие“ – Габрово пое Иван Степанов, а начело на „Североизточно държавно предприятие“ – Шумен застана Цветелин Миланов.

Със заповеди на министъра на земеделието и храните тогава бяха извършени и промени в състава на управителните съвети на държавните предприятия по Закона за горите.