Израел и Ливан се споразумяха за 10-дневно прекратяване на огъня, обяви Доналд Тръмп

Израел и Ливан се споразумяха за 10-дневно прекратяване на огъня, което да влезе в сила по-късно днес, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, предаде БТА, цитирайки АП.

Тръмп каза, че примирието е планирано да влезе в сила в 17:00 ч. източноамериканско време (в полунощ българско време).

Това е резултат от „отлични разговори“ с ливанския президент Жозеф Аун и израелския премиер Бенямин Нетаняху, заяви той.

Ливан и Израел проведоха във вторник първите си директни дипломатически разговори от десетилетия след повече от месец война между Израел и проиранското ливанско движение „Хизбула“.

Тръмп заяви, че е разпоредил вицепрезидентът Джей Ди Ванс и други представители на своята администрация да работят с Израел и Ливан за „постигане на траен МИР“.

Той съобщи допълнително, че ще покани Жозеф Аун и Бенямин Нетаняху в Белия дом за първата среща между Ливан и Израел на високо равнище от 1983 г.

