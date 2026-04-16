КЗК се захвана с трети картел - този път при образованието

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се е амбицирала да пресече дейността на трети картел – този път в образователните услуги. Това обяви в ефира на NOVA NEWS заместник-председателят на антимонополния орган Радомир Чолаков. По думите му това е третият картел, който разкриват за 3-4 месеца.

Припомняме, че другите два картела бяха за болничните храни и за доставките на IT-оборудване. През януари Комисията започна проверка във фирми, снабдяващи столични болници с храна. Схемата била свързана с предварително манипулиране на пазара и договаряне на цени за вече ясен “късметлия”. То започна по сигнал от депутата на ПП-ДБ Васил Пандов, в който се изразяваха съмнения за манипулиране на обществени поръчки. За IT-картела през април КЗК започна разследване за обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на оборудване, по сигнал на директора на ГДБОП.

Засега за проверката на третия картел не се съобщават повече подробности, т. .е дали е в сферата на частните уроци в средното образование, или пък в областта на висшето образование.

Девиации на пазара може да се получат, когато дадено предприятие започне да изкупува конкурентите си и да става все по-голямо, докато достигне господстващо положение. Само за 2 месеца сме разрешили две концентрации под условие – чe голямото предприятие няма да извършва определени действия, които биха навредили на пазара и на потребителите, обясни Чолаков.

Той посочи, че “господстващото положение само по себе си не е забранено” – то не означава автоматично злоупотреба, но подлежи на регулация.

Този, който го има, обикновено трябва да поеме определени ангажименти. Например – специални програми за подпомагане на фермери, програми за подкрепа на висшето образование в съответния сектор, инвестиции в иновации, внедряване на нови технологии, подобряване на качеството на продуктите и други. Проблемът е, че често сме щедри на обещания, но по-трудни в изпълнението им. Затова Комисията ще провери какви обещания са били дадени и дали са изпълнени, допълни той.

Чолаков припомни, по отношение на търговските вериги, че в изменението на Закона за защита на конкуренцията, прието от Народното събрание през ноември, се промениха санкциите във веригата на храните.

Преди максималната глоба беше 300 000 лева, а за други нарушения – до 10% от оборота. Сега санкциите са изравнени – до 10% от оборота, както е в Европа. Търговските вериги поискаха отсрочка от 3 месеца, за да адаптират договорите си с доставчиците. Тези три месеца изтекоха, дадохме им още един месец, заяви заместник-председателя.

Въпреки това Чолаков изтъкна, че правомощията на КЗК да санкционира при злоупотреба с господстващо положение или при нелоялни търговски практики не са достатъчни.

