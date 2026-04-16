Мъск цели революция при чиповете с проекта Terafab

Съратници на Илон Мъск са се свързали с доставчици от индустрията за чипове, включително Applied Materials Inc., Tokyo Electron Ltd. и Lam Research Corp., във връзка с неговия замислен проект Terafab . първи стъпки в една дръзка и вероятно трудна инициатива за навлизане в производството на най-съвременни чипове.

Служители, работещи за съвместното предприятие между Tesla Inc. и SpaceX, са поискали ценови оферти и срокове за доставка на различно оборудване за производство на чипове, съобщават запознати източници. През последните седмици те са се свързали с производители на фотомаски, подложки, ецващи машини, оборудване за нанасяне на слоеве, почистващи устройства, тестери и други инструменти, според източниците, които пожелаха анонимност.

Екипът на Terafab също е поискал съдействие от партньора в производството на чипове Samsung Electronics Co. Южнокорейската компания обаче е предложила вместо това да осигури по-голям производствен капацитет за Tesla в планирания си завод в Тейлър, Тексас.

Тези действия показват, че Мъск продължава напред с проекта Terafab въпреки скептицизма в полупроводниковата индустрия. Проектът има за цел да промени из основи производството на чипове и да въведе най-богатия човек в света в сектор, доминиран от Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Intel Corp. също обяви, че ще се включи в инициативата Terafab, като главният изпълнителен директор Лип-Бу Тан публикува снимка с Мъск при скорошно посещение в офиса на компанията в Санта Клара.

Представителите на Мъск са поискали бързи ценови оценки, като са предоставили минимална информация за продуктите, които ще се произвеждат. В един случай те са поискали оферта в празничен петък с краен срок за следващия понеделник. На доставчика е било казано, че Мъск иска да се действа със „скоростта на светлината“.

Акциите на Tokyo Electron са се повишили с 5.3% в Токио в четвъртък, а новината за разговорите е повишила и цените на акции на други производители на оборудване за чипове като Advantest Corp., Screen Holdings Co. и Disco Corp. Акциите на Applied Materials и Lam Research са нараснали с над 2% в предборсовата търговия.

Проектът Terafab, който има зашеметяващата цел да осигури 1 терават годишен изчислителен капацитет е най-новото амбициозно начинание на Мъск. Въпреки че Tesla проектира свои собствени чипове за автопилота (FSD), компаниите на Мъск никога не са произвеждали полупроводници. Сега обаче той предлага да го прави в мащаб, който би надминал настоящия световен капацитет, започвайки с пилотна линия в Остин, използваща съществуващата фабрика и инфраструктура на Tesla за електромобили.

Идеята е тези чипове да се използват за подпомагане на бизнеса на Мъск в областта на изкуствения интелект (xAI), линия от хуманоидни роботи и дори центрове за данни в космоса – амбиции, които мнозина в полупроводниковата индустрия не приемат сериозно. Крайният мащаб на проекта, както и дали ще се разшири до един мегазавод или множество локации извън Тексас, все още не са ясни.

