Усещането за липса на справедливост остава основен проблем в обществото, заяви Гюров в Деня на българската конституция

„Търновската конституция и Конституцията след 1989 година изразяват един и същ стремеж на българския народ – към свободно и справедливо общество“. Това заяви в приветственото си слово служебният премиер Андрей Гюров във Велико Търново по време на официалното честване на 147-ата годишнина от приемането на Първата българска конституция и 35-ата годишнина от създаването на Конституционния съд.

Премиерът подчерта, че въпреки постигнатия напредък след демократичните промени, България не е изпълнила напълно високите цели, заложени още по време на Възраждането. По думите му, най-ясният знак за това е, че усещането за липса на справедливост остава водещ проблем в обществото.

„Правото не винаги се прилага обективно и идеалът за истинска правова държава не е постигнат докрай“, каза Гюров и добави, че именно в празнични дни трябва да се говори честно за тези предизвикателства.

Министър-председателят изрази надежда, че Конституционният съд ще продължи да бъде гарант за върховенството на закона. Според него без подобна институция държавата може лесно да се отклони от демократичните принципи.

Гюров припомни, че Търновската конституция е сред най-напредничавите за времето си и изтъкна, че отбелязването на годишнината е и повод за размисъл върху мястото на България като европейска демокрация.

В обръщение към младите юристи той отбеляза, че са избрали достойна, но и отговорна професия, която изисква ежедневно да доказват смисъла на правото като „изкуство за доброто и справедливото“.