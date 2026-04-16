Sazerac предлага 15 млрд. долра за производителя на Jack Daniel’s – Brown-Forman

Американската компания за алкохолни напитки Sazerac Company е направила оферта за покупка на производителят на Jack Daniel’s – Brown-Forman, за около 15 млрд. долара.

Идеята за сделката идва в момент, когато към Brown-Forman има интерес и от друг голям играч – френският Pernod Ricard. Това означава, че може да се стигне до конкурентна битка между потенциалните купувачи.

Според информация на „Уолстрийт джърнъл“, Sazerac предлага по 32 долара за акция на Brown-Forman, чиято пазарна оценка в момента е около 28 долара – значително поскъпване през последните седмици именно заради слуховете за сделка. При тази цена, производителят на Jack Daniel’s струва около 13.5 млрд. долара. Той притежава популярни марки като Woodford Reserve и Herradura.

Sazerac е семейна компания, която не се търгува на борсата, но има много голям портфейл от около 550 марки, сред които Buffalo Trace, Fireball и BuzzBallz.

И двете американски фирми са базирани в Кентъки, докато седалището на Pernod Ricard е в Париж.

Според анализатори обаче именно Pernod Ricard може да се окаже с конкурентно предимство, защото вероятно ще предложи сделка, при която семейството Браун ще запази част от контрола върху бизнеса.

