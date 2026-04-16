РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Министерството на финансите стартира портал за финансова грамотност

Министерството на финансите стартира единен портал с образователни и информационни ресурси в областта на финансовата грамотност. Платформата е насочена към подобряване на финансовите знания и повишаване на финансовата култура. Тя предлага практически съвети и полезни инструменти и е достъпна на български и английски език.

Съдържанието включва разнообразни образователни и информационни материали, организирани в две основни секции – „Житейски събития“ и „Искам да науча за“. В портала са включени също полезни инструменти като образователни видеа, тестове, базови калкулатори и интерактивни игри, както и секции с често задавани въпроси и терминологичен речник. Разделът „Събития“ е предназначен за публикуване на предстоящи инициативи в областта на финансовата грамотност в страната. Материалите са практични и съобразени с различните потребности и нива на подготовка на потребителите.

Първоначалното съдържание е разработено в рамките на проект за техническа помощ по Инструмента за техническа подкрепа на Европейската комисия – „Укрепване на капацитета за прилагане на Националната стратегия за финансова грамотност“.

Порталът предоставя възможност за непрекъснато актуализиране и обогатяване на съдържанието с допълнителни ресурси, предоставяни от институции и организации – членове на Междуведомствената работна група по финансова грамотност към министъра на финансите.

Финансовата грамотност и управлението на личните финанси се утвърждават като ключово умение в съвременния живот. Тя се определя като съвкупност от знания, умения, нагласи и поведение, необходими за вземане на информирани и устойчиви финансови решения и за постигане на лично финансово благосъстояние. Необходимостта от нейното развитие нараства поради динамичното развитие на финансовия сектор, увеличаващото се разнообразие и сложност на финансовите продукти, разширяването на кръга от потребители на финансови услуги, както и появата на нови рискове, включително в дигиталната среда.

Той е достъпен на адрес https://pfg.bg.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Притеснява ли ви рекордният за последните 10 години у нас бюджетен дефицит?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.