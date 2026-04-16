„Лошата“ закуска, която е по-добра от „по-здравословната“ версия

Хранителните междинни закуски са важна част от здравословния начин на хранене. Шепа ядки и сушени плодове са богати на фибри и могат да ви държат сити, но понякога просто ви се яде пакет картофен чипс, и това също е напълно нормално.

Но ако смятате, че печеният чипс е очевидно по-здравословният избор в сравнение с обикновения, може да грешите. В интервю за предаването This Morning д-р Меган Роси, диетолог, обяснява разликите между тези закуски.

„Когато погледнем списъка със съставки, е много интересно – при истинските чипсове има картофи, докато печените обикновено съдържат картофени люспи, което означава, че са по-скоро ултрапреработен продукт, нещо като предварително разградена храна“, обяснява тя.

Печеният чипс е по-преработен

Това, което Роси има предвид под „предварително разградена храна“, е, че при печения чипс целият продукт (картофът) се обработва и превръща в картофени люспи, като в този процес могат да се загубят част от хранителните вещества.

Затова, въпреки че печеният чипс може да съдържа малко по-малко калории и наситени мазнини, той има по-ниско съдържание на витамини и минерали като калий и витамин C.

„Често към печения чипс се добавят и допълнителни овкусители и захари“, допълва Роси. Това важи и за някои овкусени обикновени чипсове – например със сметана и лук.

Как да изберем по-добър чипс

Важно е да се помни, че всички храни и напитки включително обикновеният или печеният чипс могат да бъдат част от здравословното хранене, ако се консумират умерено.

Но ако нямате специално предпочитание към печения чипс, по-добре е да изберете класическия вариант с възможно най-кратък списък от съставки.

„Търсете чипс само с три съставки: картофи, мазнина и сол“, съветва Роси.

Картофеният чипс също така лесно може да се приготви у дома и често е дори по-вкусен. Така можете да контролирате количеството сол и подправките според вкуса си.

Фактът, че на етикета пише „печен“, не означава автоматично, че продуктът е по-здравословен, особено когато става дума за картофен чипс.

Макар че печеният чипс може да изглежда по-добър избор по отношение на калории, той често съдържа картофени люспи вместо истински картофи, както и добавки и консерванти, за да наподобява вкус и текстура на чипс.

По-добрият избор е да се спрете на по-естествения вариант с минимален брой съставки – картофи, мазнина и сол, когато ви се хапва нещо солено.

