Папа Лъв XIV след критиките на Тръмп: Светът трябва да чуе послание за мир

Папа Лъв XIV, който е на посещение в Африка, обяви, че при срещите си отправя послание за единство и мир, „което светът трябва да чуе“. Така той отговори на продължаващите критики от страна на президента Доналд Тръмп и на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс по отношение на позицията му спрямо войната в Иран.

Докато пътуваше на борда на папския самолет от Алжир за Камерун, Лъв XIV разказа пред журналисти за посещението си в Голямата джамия в Алжир, най-голямата в Африка, и за родното място на Свети Августин Хипонски – светец, вдъхновил го да стане свещеник.

„Посещението на джамията ми показа, че макар да имаме различни вярвания и различен начин на живот, ние можем да живеем заедно в мир“, отбеляза папата, цитиран от Си Ен Ен. Припомняме, че Лъв започна пътуването си в Африка, след като разкритикува военната операция на САЩ в Иран. В резултат на това не само президентът Тръмп, но и неговият вицепрезидент Джей Ди Ванс остро разкритикуваха папата.

Ванс, който е католик, се изказа на събитие на Turning Point USA във вторник, обявявайки, че папата трябва да бъде „внимателен“, когато говори за теология. Ванс постави под въпрос разбирането на папата за теорията за „справедливата война“, която определя критериите за морално оправдан конфликт и е развивана в продължение на векове от католически мислители.

Ключов вдъхновител на учението за „справедливата война“ е Свети Августин от Хипон, когото папа Лъв почете, докато беше в Алжир. Августин е основател на августинския орден, в който настоящият папа е започнала своя духовен път.

По време на полета си папа Лъв XIV подчерта, че Августин е важен чрез своите писания, учения и духовност. „Неговата покана да търсим Бог и истината е нещо, което е много необходимо днес“, подчерта папата.

„Свети Августин предлага визия за църквата и света, която включва борбата за изграждане на общност, за търсене на единство между всички народи и уважение към всички народи, въпреки различията“, обясни папа Лъв XIV.

Думите му идват на фона на поста на американския президент в Truth Social, където той написа: „Може ли някой да каже на папа Лъв, че Иран е убил най-малко 42 000 невинни, напълно невъоръжени протестиращи през последните два месеца и че е абсолютно неприемливо Иран да има ядрена бомба“. От Си Ен Ен коментират, че не ясно откъде Тръмп се информирал за точния брой на жертвите.

След спирката си в Алжир папата отиде в Камерун, където обсъди конфликта в страната между франкофонското правителство и англоговорящите сепаратисти. По време на посещението си в президентския дворец в Яунде пред президента на страната Пол Бия, Лео призова властите да се откъснат от корупционни практики.

„За да възтържествуват мирът и справедливостта, веригите на корупцията, които обезобразяват властта и я лишават от доверие, трябва да бъдат свалени. Автентичен мир може да има само когато законът служи за сигурна защита срещу капризите на богатите и силните“, обяви папата.

Англоезичните сепаратисти в Камерун обявиха тридневно спиране на боевете, за да може папата спокойно да пътува и да предаде посланието си за мир, предаде „Асошиейтед прес“. Пътуването на папата в Африка ще продължи в Ангола и Екваториална Гвинея и ще приключи на 23 април.