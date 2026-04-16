Repsol си връща оперативния контрол върху петролните си активи във Венецуела

Repsol („Репсол“) се подготвя да поеме отново оперативния контрол върху петролните си активи във Венецуела и да увеличи производството след споразумение, подписано с правителството на южноамериканската държава. Очаква се испанската енергийна група да обяви споразумението на 16 април. То ще включва планове за утрояване на производството от венецуелските ѝ петролни инсталации в рамките на три години и установяване на „гарантирана“ система за плащане, която няма да допусне предишни капани, при които Каракас не е плащал, твърди запознато със сделката лице.

„Репсол“ сключи споразумение с Венецуела през 2023-а, за да продължи да експлоатира съоръженията си там. Но то отпадна след като през миналата година президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отне лиценза на испанската група и на други западни компании да работят в южноамериканската страна като част от усилията на Вашингтон да окажат натиск върху режима на Николас Мадуро.

Сделката не включва конкретен ангажимент на венецуелското правителство да върне около 4.55 милиарда долара, които „Репсол“ твърди, че не е получил за произведен природен газ и суров петрол. Гаранцията за плащане обаче трябва да увери компанията, че ще си вземе дължимото за всяко производство, което доставя на страната в бъдеще.

Споразумението, което включва и държавната петролна компания на Венецуела PDVSA, е част от американската инициатива за възстановяване на петролната индустрия на страната след залавянето на бившия президент Мадуро от Вашингтон през януари. То е резултат от сделка, постигната тази седмица между „Шеврон“ и Каракас, която позволява на американската компания значително да разшири венецуелските си операции.

Венецуела притежава най-големите петролни запаси в света и беше водещ производител на черно злато през 90-те години на миналия век, но лошото управление, корупцията и американските санкции доведоха до спад на производството до 1 милион барела на ден, от около 3.5 милиона барела на ден. След пленяването на Мадуро Тръмп оказа натиск върху западните петролни компании да инвестират 100 милиарда долара в страната като част от усилията за увеличаване на световните доставки на суров петрол.

Малко енергийни призводители обаче са обявили планове за инвестиции, а през януари главният изпълнителен директор на „Ексън мобил“ Дарън Уудс, заяви, че Венецуела в момента „не става за инвестиции“.

След отстраняването на Мадуро, Вашингтон започна да отменя санкциите за „максимален натиск“, наложени по време на първата администрация на Тръмп върху страната. На 14 април Министерството на финансите на Съединените щати издаде лиценз, позволяващ на финансовите институции да работят с централната банка на Венецуела, потенциално премахвайки пречките за международните петролни компании.

Временно изпълняващата длъжността президент на южноамериканската държава Делси Родригес, която беше заместник на Мадуро, получи подкрепата на Тръмп да въведе пазарно ориентирани реформи. През януари нейното правителство направи промени в областта на въглеводородите, отслабвайки контрола на държавата върху сектора и намалявайки данъчната тежест за частните фирми. Подобен закон за реформа в минното дело беше приет от законодателите миналата седмица.

„Репсол“ е един от най-големите чуждестранни инвеститори във Венецуела, където притежава 40% дял в съвместното дружество да добив на петрол и газ Petroquiriquire, а останалата част е собственост на PDVSA. То притежава три наземни нефтени находища, които произвеждат около 45 хил. барела черно злато на ден. Испанската енергийна група планира да увеличи производството с 50% в рамките на 12 месеца и да го утрои за период от три години. „Репсол“ си партнира също и с италианската ЕНИ в офшорното газово находище Perla, което доставя синьо гориво на вътрешния пазар във Венецуела.

До март 2025 г. „Репсол“ получаваше товари венецуелски суров петрол от държавата като форма на плащане за доставени горива за производство на електроенергия. Американският натиск върху Каракас и отнетите от Тръмп лицензи за дейност във Венецуела обаче спряха тези плащания, увеличавайки вече значителните дългове на страната към испанската компания, която работи на венецуелска земя от 1993 година.