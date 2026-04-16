Седем болници са купували лекарства на по-високи цени, съобщи Михаил Околийски

Седем са болниците, които са купували лекарства на по-високи цени, съобщи министърът на здравеопазването Михаил Околийски, но отказа да ги назове.

Предстои информацията да бъде публикувана на интернет страницата на здравното министерство:

„Към този момент съобщихме, но все още няма да назовем имената, за да бъдем напълно точни – седем лечебни заведения в София, Пловдив – става дума за разлика в цените от порядъка на милиони евро. Колко е точно този ресурс, ще стане ясно след окончателната калкулация. Но тук ние говорим не само за загубите, а за възможността повече пациенти, повече деца да бъдат лекувани“, каза той.

За да се реши проблемът с неефективното разходване на публични средства, здравното министерство работи по промени в две наредби, каза здравният министър.