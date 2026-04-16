РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Седем болници са купували лекарства на по-високи цени, съобщи Михаил Околийски

Седем болници са купували лекарства на по-високи цени, съобщи Михаил Околийски

Седем са болниците, които са купували лекарства на по-високи цени, съобщи министърът на здравеопазването Михаил Околийски, но отказа да ги назове.

Предстои информацията да бъде публикувана на интернет страницата на здравното министерство:

„Към този момент съобщихме, но все още няма да назовем имената, за да бъдем напълно точни – седем лечебни заведения в София, Пловдив – става дума за разлика в цените от порядъка на милиони евро. Колко е точно този ресурс, ще стане ясно след окончателната калкулация. Но тук ние говорим не само за загубите, а за възможността повече пациенти, повече деца да бъдат лекувани“, каза той.

За да се реши проблемът с неефективното разходване на публични средства, здравното министерство работи по промени в две наредби, каза здравният министър. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Притеснява ли ви рекордният за последните 10 години у нас бюджетен дефицит?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.