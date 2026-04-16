Русия ще започне да захранва държавния си фонд още през май от извънредните приходи от петрол

Русия може да започне да попълва държавния си фонд още през следващия месец от неочакваните печалби от суров петрол след скока на цените на черното злато, предизвикан от войната в Близкия изток. Министерството на финансите планира да насочи извънредните приходи към Фонда за национално благосъстояние. Става въпрос за всички суми над 59 щ. долара за барел черно злато – средна цена, заложена в тазгодишния бюджет. Тези средства ще помогне за попълване на резервите, изчерпани от разходите за войната в Украйна, твърдят запознати с дискусиите лица.

Правителството обмисля също да възобнови операциите с чуждестранна валута съгласно бюджетната разпоредба преди юли, заяви на 16 април министърът на финансите Антон Силуанов.

След като изтегли приблизително 500 милиарда рубли (6.6 милиарда долара) от Фонда за национално благосъстояние в подкрепа на бюджета през първите два месеца на годината, за да компенсира ограничените от санкциите приходи от петрол и газ, Кремъл предприе стъпки за затягане на фискалната политика.

Министерството на финансите обяви преразглеждане на „бюджетното правило“ през март и пауза в продажбите на чуждестранна валута до 1 юли. Става въпрос за постепенно намаляване на прага на цената на петрола, използван за изчисляване на бюджетните приходи, за да направи публичните финанси по-малко уязвими към нестабилността на енергийния пазар и западните санкции и свалянето на ограничението до 45-50 долара за барел. Те се промениха след ударите на Съединените щати и Израел срещу Иран и правителството се отказа от незабавна реформа.

Данни на финансовото ведомство от миналата седмица показаха, че дефицитът на руския държавен бюджет се е увеличил до 4.6 трилиона рубли през първото тримесечие на тази година, надхвърляйки целевите 3.8 трилиона рубли за цялата година. Приходите от продажби на петрол и газ са намалели с 45.4%, докато разходите са се увеличили със 17 процента.