Съюзът на композиторите издаде сборник с песни по повод 150-годишнина от Априлското въстание

Съюзът на българските композитори издаде сборник „Възрожденски песни“ по повод 150-годишнина от Априлското въстание. В него са включени девет песни в различни варианти – хармонизирани едногласно и двугласно от видни български композитори.

Събирането им представлява ценен принос, отбеляза съставителят на изданието и автор на предпечата – заяви Стефан Илиев, който е композитор, педагог и културен деец, член на Управителния съвет на Съюза на българските композитори и на Управителния съвет на „Музикаутор“.

Стефан Илиев е удостоен с най-високото отличие на Министерството на културата за
принос в развитието на българската култура и изкуство – „Златен век – огърлие“. Той е
носител на множество национални и международни награди за композиция и има
значителен принос за развитието на българската музикална култура, както и за
популяризирането на националната музикална традиция в Европа и по света.

Инициативата за честванията на 150-годишнина от Априлското въстание се провежда под патронажа на Президентството на Република България, с участието на 12 държавни, научни и образователни институции.

