Агенцията за борба с градушките ще получи 700 000 евро бонуси за заплати, обеща министър Христанов

Служителите на Агенцията за борба с градушките ще получат 700 000 евро като допълнителни възнаграждения, обяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов по време на посещение на полигона за борба с градушките „Старо село“ край Сливен.

По думите на министъра средствата ще бъдат изплатени като бонуси, като за целта трябва да бъде взето решение на предстоящо заседание на Министерския съвет.

„С най-голямо огорчение казвам – не е в мандата на служебния кабинет да прави трайни увеличения на заплатите, но при първа възможност ще направим и това„, отбеляза служебният земеделски министър. Той бе категоричен, че всички хора, които работят в Агенцията за борба с градушките, трябва да знаят, че техният труд се оценява достойно и техните усилия се оценяват.

Земеделският министър отправи това послание, пояснявайки, че през изминалата 2025 година благодарение на системата за противоградова защита са опазени земеделски култури на стойност над 40 млн. лева.

„Климатът става все по-неустойчив, а честотата на екстремните явления нараства. Това прави дейността на Агенцията още по-ключова“, подчерта министър Христанов.

В същото време служителите на агенцията многократно обявяваха, че са в протестна готовност с искания за по-високи заплати, тъй като възнаграждението на много от тях е в размер по-нисък от минималната работна заплата за страната.

Друг проблем е, че липсват кадри, а реално те са много необходими – министър Христанов обяви, че в момента се изграждат нови 21 ракетни площадки, с цел увеличаване обхвата на защитата в страната.

Той уточни, че способите, по които се осъществява противоградовата защита в България са два – ракетен и самолетен, което позволява по-ефективно въздействие и ограничаване на неблагоприятните метеорологични явления.

„Нашата амбиция е Агенцията да се превърне в модерна структура за метеорологични въздействия, включително с възможности за изкуствено предизвикване на валежи и със собствен авиационен капацитет. Институцията трябва да заеме водещо място не само в България, но и в Европа“, заяви министър Христанов.

Той увери, че страната е технически напълно подготвена за сезона, като към момента са налични около 16 000 ракети и при необходимост има готовност за осигуряване на допълнителни количества.