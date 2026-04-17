Иран частично възстанови достъпа до интернет, могат да се получават и обаждания от чужбина

Иран частично възстанови достъпа до интернет, а гражданите вече могат да получават обаждания от чужбина след близо 50-дневно ограничение, наложено в началото на войната със САЩ и Израел, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Международните разговори са възстановени за стационарни телефони като част от постепенно облекчаване на комуникационните ограничения. Обажданията към мобилни телефони обаче остават блокирани. Достъпът до интернет също е частично възстановен, като услугите на Google отново са достъпни, макар и нестабилни.

Ограниченията бяха въведени в края на февруари, когато властите разрешиха само достъп до т.нар. национален интернет, който позволява използване на одобрени от правителството сайтове. Официално мярката беше обяснена със съображения за сигурност, но според наблюдатели тя е имала за цел и да ограничи разпространението на информация за щетите от войната и обществените настроения.

В средата на миналата седмица влезе в сила двуседмично примирие между САЩ и Иран, което създава условия за постепенно нормализиране на комуникациите в страната.

