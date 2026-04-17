Mythos AI разтърсва финансовия сектор с опасения за киберзаплахи

Министри на финансите, централни банкери и водещи финансисти изразяват сериозни опасения относно нов модел на изкуствен интелект, известен като Claude Mythos, разработен от компанията Anthropic. Според тях технологията може да представлява риск за сигурността на глобалните финансови системи.

Причината за тревогата е способността на модела да открива уязвимости в различни операционни системи и софтуерни среди. Това е довело до кризисни срещи на високо ниво, като експерти предупреждават, че подобни възможности биха могли да бъдат използвани както за защита, така и за атаки срещу критична инфраструктура.

Канадският министър на финансите Франсоа-Филип Шампан заяви, че темата е била широко обсъждана по време на срещата на Международния валутен фонд (МВФ) във Вашингтон. По думите му ситуацията изисква сериозно внимание и въвеждане на допълнителни мерки за защита на финансовите системи.

Британският Институт за сигурност на изкуствения интелект, който е получил достъп до предварителна версия на модела, посочва в свой доклад, че Mythos може да открива слабости в незащитени среди, но не показва значително по-високи способности от предходни модели като Claude Opus 4.

Въпреки това експерти по киберсигурност предупреждават, че дори постепенното подобряване на подобни системи може да увеличи риска от автоматизирано откриване и експлоатация на уязвимости.

Главният изпълнителен директор на Barclays CS Venkatakrishnan подчерта, че банките трябва спешно да анализират потенциалните рискове и да адаптират системите си. Подобна позиция изрази и гуверньорът на Банката на Англия Андрю Бейли, който предупреди, че развитието на AI може да улесни киберпрестъпниците в намирането на слабости в ключови IT системи.

Междувременно Министерството на финансите на САЩ е призовало големите банки да тестват собствените си системи преди евентуалното публично пускане на модела. Според източници от индустрията, други технологични компании също разработват сходни модели.

Въпреки опасенията, част от експертите подчертават, че подобни технологии могат да се използват и за повишаване на киберсигурността, като помагат за по-бързо откриване и отстраняване на уязвимости.

