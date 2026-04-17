От Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарствени продукти видяха некоректност в изнесените данни за високите цени

След като преди дни от Министерството на здравеопазването и финансите изнесоха данни за установени сериозни разлики в цените на едни и същи медикаменти, заплащани от различни държавни болници, от Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарствени продукти излязоха с позиция, цитирана от БНТ, че тази информация е представена некоректно.

Според тях така се разрушава доверието на родителите на болните деца в здравната система. От Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарствени продукти отбелязват, че представените от здравното министерство данни нарочно са анонимизирани и че не е коректно да се съпоставят цени, без да се отчитат фактори като брой дози в опаковка, форма на лекарството, период на закупуване, както и индивидуалните потребности на пациент.

От Асоциацията допускат, че фрапантните разлики могат да се дължат на сравняване на различни опаковки – с различен брой дози, различна концентрация или обем.

Не на последно място те са категорични, че е безотговорно в публичното пространство да се представят непроверени данни, още повече че има незавършени проверки.

От Асоциацията подчертават, че при лечението на деца с редки заболявания и при доставката на нерегистрирано у нас лекарство има отчетност на всеки етап – и в нея участват всички – от комисията, която одобрява нужното лечение, до лекарите, документиращи резултатите от терапията.

Вносителите на нерегистрирани лекарствени продукти призовават темата да не се политизира и изразяват готовност да участват в обсъждане на варианти за подобряване на нормативните правила. Припомняме, че от НЗОК излязоха с позиция, че те не регулират ценообразуването и процедурите, при които се договарят цените на неразрешените и нерегистрирани в страната лекарства.