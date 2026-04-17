Русия придвижва към Украйна сили от резервите си, за да завладее целия Донбас

Русия придвижва към Украйна сили от стратегическите си резерви и цели да завладее целия Донбас до септември, смятат от украинското разузнаване.



Заместник ръководителят на Главното разузнавателно управление на украинското военно ведомство (ГУР) Вадим Скибицки сподели пред „Файненшъл таймс“, че към момента руските войски наброяват около 680 000 души. Още 20 000 се очаква да бъдат прибавени към тях.

След понесените през зимата масирани удари от руските дронове и ракети, енергийната и транспортната инфраструктура на Украйна остават силно уязвими на нови атаки. По данни на ГУР, Москва произвежда всеки месец 60 балистични ракети „Искандер“, а на украинските бранители не достигат прехващачи за зенитните системи „Пейтриът“.

При вчерашните бомбардировки на Одеса, Киев, Днипро и други градове загинаха 17 мирни жители, а 100 бяха ранени. Днес руски дронове извадиха от строя топлоцентралата, захранваща северния украински град Чернигов. За пострадали хора и нови материални щети в следствие от руски обстрел се съобщава от Херсон, Запорожие и Никопол.

Още от категорията..

Последни новини

