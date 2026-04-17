БАБХ насочи 35 тона месо от предприятие в Радиново за унищожаване

БАБХ – Българската агенция по безопасност на храните – насочи близо 35 тона месо за унищожаване, след като спря дейността на месодобивно и месопреработвателно предприятие в пловдивското село Радиново. Причината – проверката им установила множество нарушения на изискванията за хигиена и месо без документи.

В три хладилни камери били открити общо близо 36 тона различни видове месо без възможност за проследимост или с изтекъл срок на годност. За един тон храни се очаква представянето на допълнителни документи.

Инспекторите от Централно управление на БАБХ и от областните дирекции в София-град и Пловдив са констатирали лошо санитарно-хигиенно и технологично състояние на сградния фонд, на технологичното оборудване, на прилежащия терен и на няколко от хладилните камери.

По целия технологичен път е имало неработещи мивки и стерилизатори. Част от хладилните камери не се използвали по предназначение. В други – смесено се съхранявали годни и негодни храни. Под, стени и тавани били силно замърсени, метални повърхности – корозирали.

Филтърът за преминаване на персонала не работел и на практика не се извършвала никаква дезинфекция. Помещението за транжиране било мръсно, мивката и стерилизаторът не работели. Не се поддържала изискваната температура, а освен това имало и разкъсани уплътнения на вратите на хладилни камери.

Инспекторите са констатирали риск от вторично замърсяване при движението на сурово-сушените продукти от камера в камера.

В крайна сметка инспекторите от БАБХ смятат, че предприятието може да поднови дейността си, но след отстраняване на всички нарушения.