Прокуратурата е започнала проверки срещу мен, министри и главния секретар на МВР, оплака се Гюров

Премиерът Гюров: Прокуратурата е започнала проверки срещу мен, министри и главния секретар на МВР

Скъпи сънародници, Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР.

Това написа на личната си страница във Фейсбук служебният премиер Андрей Гюров. Ето какво още сподели той:

„По сигнали от жълти медии. Докато ние сме работили по сигналите на гражданите, прокуратурата е действала по сигналите на бухалките.

И аз питам: Кой го разпореди? Защо сега? И какво иска да постигне?“.

Премиерът казва още, че в последния месец са се очертали „две Българии“ – едната, свързана с купуване на гласове и зависимости, и другата – на гражданите, които подават сигнали и отказват да участват в подобни практики. Гюров отбелязва ръст на подадените сигнали за нарушения, по думите му те са с 250% повече спрямо предходни избори.

Гюров изтъква и предприетите от служебното правителство мерки за гарантиране на честен вот, сред които е въвеждането на паравани за гласуване с цел защита на тайната на вота, разработване на приложение за хора със зрителни увреждания, както и осигуряване на бюлетини на брайл.

Служебният министър-председател съобщава още, че са задържани 360 души за изборни нарушения, а около 40 души с имунитет са предадени на прокуратурата по подозрения за търговия с гласове – „хора, които искат да бъдат или вече са народни представители, хора, които искат да пишат законите на България“, допълва Гюров. По думите му са иззети и близо милион и половина евро, предназначени за купуване на гласове. 

Служебният премиер призовава прокуратурата да доведе разследванията докрай и подчертава, че правителството ще продължи да работи за провеждането на честни избори. Гюров изразява увереност, че гражданите ще направят „мъдър избор“ и че „нищо и никой няма да подмени волята им“.

