Над 6 млн. творци с призив към ЮНЕСКО да защити творчеството им в ерата на ИИ

Международна коалиция от организации, представляващи повече от 6 милиона творци по света, призова ЮНЕСКО да приеме ясни и ефективни насоки за прилагането на Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване от 2005 г., с оглед на бързото развитие на генеративния изкуствен интелект.

Сред водещите участници в инициативата е Международната конфедерация на дружества на автори и композитори (CISAC), на която е член и българската организация за колективно управление на права в музиката – „Музикаутор“.

Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване е ключов международно приет документ, който дава право на държавите да провеждат политики в подкрепа на културата и творческите индустрии.

В позицията се настоява за премахване на Принцип 1.2 относно „правото на използване на изкуствен интелект“, ясно се противопоставя на всякаква подкрепа за големи езикови модели (LLMs) без подходящи гаранции и се отхвърлят мерки, които биха могли да доведат до заличаването на творчески професии като превод и дублаж.

Авторите призовават да се спазват три основни принципа: предварително разрешение за използване на авторски произведения; справедливо възнаграждение за създателите им и пълна прозрачност относно данните, използвани за обучение на изкуствен интелект.

Според организациите, липсата на действащи регулации създава реален риск от масово неправомерно използване на защитено съдържание, което подкопава развитието на творческия сектор.

„Изкуственият интелект трябва да служи на човешкото творчество, а не да го заменя“, се подчертава в общата позиция.

Темата има особена значимост и за България. През 2025 г. Общото събрание на CISAC се проведе в страната, като постави София в центъра на глобалния разговор за бъдещето на авторските права и творческите индустрии.

Със събитието бе подчертана ролята на България като част от международната културна общност, но същевременно баха откроени и сериозните предизвикателства на национално ниво.

Липсата на последователна политика и ефективен контрол продължава да поставя българските автори в уязвима позиция, особено заради новите технологични предизвикателства.

„Българските автори не могат да бъдат оставени извън глобалния разговор за бъдещето на творчеството. Необходима е ясна национална позиция и реални действия за защита на правата им,“ заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на „Музикаутор“.