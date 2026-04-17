Денят по диагонал – 17 април 2026 г.

Пет партии сигурно влизат в парламента, но има реална вероятност и шеста да премине изборната бариера. Това показва национално представително проучване на „Галъп интернешънъл болкан“, проведено между 8 и 16 април.

Декларираната готовност за участие във вота е между 3.1 и 3.2 милиона избиратели. Близо до изборната бариера от 4% са „БСП – Обединена левица“ с 3.9% и „Сияние“ с 3.1%, като и двете формации имат шанс да влязат в Народното събрание.

В навечерието сме на поредните предсрочни парламентарни избори, след седем вота от 2021 г. насам. Част от нас се възхищават на активността на унгарците, които на 12 април свалиха Виктор Орбан след 16 години във властта, а друга – не е особено доволна.

Важното в случая е, че унгарците излязоха да гласуват, а у нас една от най-коментираните теми в последните дни преди изборите беше демонстрацията с машините за гласуване.

Всеки ден от „Боташ“ България губи по четири линейки, а през това време ние събираме капачки, посочва Асен Василев в интервю за „Студио Банкеръ“.

КЗК не работи, няма нито една наложена сериозна глоба. Румънската КЗК налага санкции за стотици милиони и нелоялните практики намаляват. Унгарците излязоха на улицата, защото им бръкнаха в джоба. Така се случва и у нас.

Открити са 200 000 евро при акция срещу купуването на гласове във Варна. Това съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев. Парите са намерени на четири адреса, разпределени в пликове заедно със списъци с лични данни.

По данни на полицията става дума за организирана престъпна група и мащабна мрежа за купуване на гласове за изборите. В схемата е замесен и общински съветник от Провадия.

Изчистете съдебната система и тя ще изчисти всичко останало, казваше Моника Маковей, припомня Велислав Величков.

Никой друг не може да изиграе ролята, която Сарафов изпълнява в полза на статуквото, за нея се изискват особени качества. Все едно друг да беше изиграл Кръстника, вместо Марлон Брандо.

Може ли България да замени Унгария като прокси на Путин в ЕС? Този въпрос поставят авторите на анализ на Atlantic Council – най-старият тинк-танк към Конгреса на САЩ.

От текста става ясно, че Съединените щати по-скоро не припознават лидера на „Прогресивна България“ и бивш президент Румен Радев като свой партньор, на фона на позициите му по ключови въпроси като Русия, Украйна и отбраната.