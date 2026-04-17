„Дойче банк“ се „самодокладва“ на регулаторите за руски клиенти

„Дойче банк“ е докладвала на германските финансови регулатори, че е възможно да е нарушила правилата на Еевропейския съюз за санкции, включващи руски клиенти, месеци след като централата ѝ във Франкфурт беше претърсена като част от отделно разследване за пране на пари, свързано с руския олигарх Роман Абрамович. Германският кредитор разкрил случаи в своето звено за търговия на дребно, при които служителите са приемали депозити над 100 000 евро от лица, подлежащи на ограничения, според запознато с въпроса лице.

Епизодите са били открити от специалната работна група, създадена от банката за проверка на контрола ѝ след затягането на режима за прилагане на санкции в Германия през февруари. Промените, които са продиктувани от директива на ЕС, въведоха по-строги наказателни мерки, ускориха прилагането им и прекратиха гратисните периоди, изисквайки от банките да действат по-бързо, за да идентифицират и блокират потенциално забранени транзакции. Санкциите на блока блокират банките да приемат депозити над 100 000 евро от руски граждани, жители или организации, установени в Русия.

„Дойче банк“ заявява, че „непрекъснато проверява“ процесите си за спазване на санкциите в нормалния ход на дейността и предприема действия, когато бъдат установени слабости, включително мерки за „адаптиране и подобряване“ на контрола. Кредиторът добавя, че „информира проактивно съответните надзорни органи“, но отказа да коментира допълнително.

Проблемите на „Дойче банк“ бяха съобщени за първи път от германското издание Finanz-Szene. Епизодът е резултат от акция на германски прокурори в централата на банката във Франкфурт през януари като част от разследване за предполагаемо пране на пари, свързано с Абрамович. Претърсванията са извършени ден преди кредиторът да отчете рекордни годишни резултати.

Това разследване е свързано с обработката на транзакциите от банката между 2013 и 2018 г. и въпроса дали тя е реагирала твърде бавно да подаде доклад за подозрителна дейност, според главния изпълнителен директор Кристиан Севинг. То се съсредоточава върху бизнес връзки с компании, свързани с Абрамович, твърди запознато с въпроса лице.

Банките са длъжни да поддържат строг контрол, за да предотвратят прехвърлянето на незаконни средства и „Дойче банк“ инвестира сериозно в надзор, след като беше критикувана за пропуски.

Абрамович, който е обект на санкции на ЕС от 2022 г., пък отрича да е извършил нарушение.