Заради украински дронове Русия заплашва Европа с удари

Секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу обвини балтийските държави и Финландия, че допускат украински дронове да преминават през тяхното въздушно пространство, за да извършват атаки срещу Русия.

Шойгу заяви, че това дава право на страната му да прилага член от Устава на ООН за правото на самоотбрана, тоест – за нанасяне на удари на тези страни от НАТО.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев заплаши с удари редица европейски държави, както и Турция и Израел, заради доставките на дронове за Украйна. Подобно изявление публикува и руското Министерство на отбраната, в което бяха публикувани адресите на двайсет фирми, които произвеждат дронове.

Медведев нарече „потенциални цели“ за удари на Русия европейски заводи, които доставят дронове на Украйна. Той призова „да се възприеме буквално“ изявлението на руското Министерство на отбраната, в което то обвинява Европа в „рязка ескалация на военно-политическата обстановка“ заради предполагаеми намерения да увеличи производството на дронове и да ги доставя на Украйна.

„Това е списък с потенциални цели за руските въоръжени сили. Кога ударите ще станат реалност, зависи от това какво ще се случи по-нататък. Спете спокойно, европейски партньори!“, написа Медведев в „Екс“.