Над 2000 сигнала за изборни престъпления и нарушения са постъпили преди вота на 19 април

Общо 2066 сигнала за изборни престъпления и нарушения са постъпили към 09:00 часа днес. Това съобщи в Плевен служебният вътрешен министър Емил Дечев. Данните показват значително увеличение спрямо парламентарните избори през 2024 година, когато сигналите са били 612.

За предстоящия вот на 19 април до момента са образувани 534 бързи и досъдебни производства, при 108 през 2024-та. Броят на задържаните достига 360 души, докато при предходните избори те са били 70.

Издадените предупредителни протоколи по Закона за МВР са 5380, в сравнение с 1629 при предишния парламентарен вот. Проведените специализирани операции са 242 към момента, спрямо 228 през 2024 година.