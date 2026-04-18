РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Енергийната криза ще засегне най-силно развиващите се страни от Азия, Африка и Латинска Америка

Повече от 40 енергийни активи в Близкия изток са "тежко увредени“, съобщава МАЕ

Настоящата енергийна криза, причинена от събитията в Персийския залив, ще засегне най-силно развиващите се страни в Азия, както и страните в Африка и Латинска Америка. Това заяви Фатих Бирол, ръководител на Международната агенция по енергетика (МАЕ), в интервю за вестник Corriere della Sera.

„Най-големите загуби ще бъдат понесени от развиващите се страни в Азия, както и от страните в Африка и Латинска Америка. Ако Ормузкият проток не се отвори напълно, някои страни биха могли ефективно да се окажат в капан на външния дълг, както се случи през 70-те години на миналия век. Това може да причини значителни икономически щети и от своя страна да доведе до политически последици“, предупреди той.

Ръководителят на МАЕ посочи ожесточената конкуренция между Европа и Азия за доставки

на реактивно гориво от Нигерия и Съединените щати, което води до покачване на цените. Той също така прогнозира сериозни последици за индустрията поради недостиг на дизел.

„Колкото по-дълго се отлага реалното възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток, толкова по-трудна ще бъде ситуацията за производството и доставките на петролни продукти“, отбеляза той. „Ако и когато се случи реално отваряне на Ормузкия проток, няма да се върнем към нормалния живот, както направихме по време на предишни кризи, защото над 80 големи енергийни съоръжения в Персийския залив са повредени. Повече от една трета от тях са сериозно повредени. Ще отнеме много време за възстановяване“, заключи той.

По-рано иранският външен министър Абас Арагчи обяви, че Ормузкият проток е отворен за търговско корабоплаване след установяването на прекратяване на огъня в Ливан. Белият дом обаче заяви, че американските военни ще продължат морската блокада на Иран, установена на 13 април.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.