САЩ удължиха разрешението за продажби на руски петрол до 16 май

Съединените щати разрешиха продажбата, транспортирането и разтоварването на суров петрол и петролни продукти с руски произход, натоварени на танкери преди 17 април, като удължиха срока до 16 май. Това се посочва в текста на генералния лиценз, публикуван на 17 април на уебсайта на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.

Лицензът се отнася до транзакции, включващи „продажба, доставка или разтоварване на суров петрол или петролни продукти с произход от Руската федерация, натоварени на който и да е плавателен съд, включително плавателни съдове, блокирани от гореспоменатите актове (включени в списъците със санкции на Министерството на финансите на САЩ), до 00:01 ч. на 17 април 2026 г., източно лятно време на САЩ.“ Такива транзакции са разрешени до 00:01 ч. на 16 май 2026 г., източно лятно време на САЩ.

В документа се подчертава, че

лицензът не предвижда разрешение за транзакции, свързани с редица руски региони,

включително Крим, Донецката народна република (ДНР), Луганската народна република (ЛНР), както и Иран, Куба и Северна Корея. В него се посочва също, че новият генерален лиценз „напълно замества“ подобен лиценз, издаден от Министерството на финансите на САЩ на 19 март и чийто срок изтече на 11 април.

На 12 март Министерството на финансите на САЩ отмени санкциите върху продажбата на петрол и петролни продукти от Русия, натоварени на плавателни съдове преди тази дата. На 19 март Министерството на финансите поднови лиценза, добавяйки разпоредби, забраняващи транзакции, включващи няколко региона на Руската федерация, включително Крим, както и Северна Корея и Куба. Лицензът изтече на 11 април. На брифинг в Белия дом на 15 април министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че Вашингтон не планира да разшири дерогациите от санкциите си срещу руски и ирански петрол, съхраняван на танкери в морето.

Решението на САЩ да удължат отмяната на санкциите за част от руския петрол ще засегне над 100 милиона барела.

Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Русия и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции. Той отбеляза, че Русия продължава да работи със САЩ по икономически и енергийни въпроси.

Решението на Вашингтон е провокирано от нестабилната ситуация на енергийния пазар поради войната в Иран,

коментират анализатори. Една от ключовите цели на издаването на подобни лицензи е да се намали натискът върху световния петролен пазар. Тъй като Ормузкият проток периодично се отваря и затваря, физическият петролен пазар е в по-предизвикателна ситуация от фючърсния пазар, който реагира бързо на новините. Основната задача сега е да се насити пазарът и да се предотврати физическият недостиг. Това е временен период, в който решенията могат да се променят бързо, дори да доведат до резки обрати.