Moody’s понижава кредитния рейтинг на Белгия до А1 за първи път от 15 години

Американската рейтингова агенция Moody’s понижи финансовия рейтинг на Белгия от Aa3 на A1 за първи път от 15 години, позовавайки се на опасения относно перспективите за икономически растеж на страната, влошаващата се фискална политика и нарастващия публичен дълг. Това съобщи телевизионният оператор RTBF.

„Решението за понижаване на рейтинга на Белгия до A1 отразява нашето убеждение, че настоящото правителство няма да може да предприеме достатъчни мерки за стабилизиране на дълговото си бреме“, заявяват от Moody’s. Новите мерки и реформи на правителството „са недостатъчни, за да компенсират отрицателния фискален натиск, причинен от по-високите лихвени плащания, допълнителните разходи за отбрана“ и съкращенията на разходите, посочват от агенцията.

През юни 2025 г. международната рейтингова агенция Fitch понижи рейтинга на Белгия от AA- на A+. От организацията тогава заявиха, че тези мерки са свързани с отслабването на фискалната позиция на страната през последните няколко години. От Fitch съобщиха, че тази ситуация се дължи на нарастващите разходи за поддръжка на стареещи активи, разходите за отбрана, увеличените трансфери от Европейския съюз и разходите за лихви.

Според Международния валутен фонд (МВФ), бюджетният дефицит на Белгия е достигнал 5,3% от БВП през 2025 г. и е най-ниският в еврозоната. От МВФ прогнозират, че ако не настъпят значителни промени, дефицитът ще се свие до 5,1% тази година и ще достигне 5,2% през 2027 година.