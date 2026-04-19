Трайчо Трайков призова ЦИК за по-бърза реакция при проблеми с машинното гласуване

Служебният енергиен министър Трайчо Трайков призова Централната избирателна комисия за по-бърза реакция при проблеми с машинното гласуване, след като в отделни секции са възникнали технически неизправности.

Трайков посочи, че част от проблемите не се отстраняват своевременно. Като пример той даде случай в 19-а секция във Френската гимназия в София, където е бил принуден да гласува с хартиена бюлетина, тъй като машината не е издавала разписки.

По информация на секционната комисия неизправността е възникнала още сутринта, но не е последвала навременна реакция от компетентните органи.

Според министъра подобни ситуации затрудняват нормалното протичане на изборния процес и могат да подкопаят общественото доверие в прозрачността и коректността на вота.