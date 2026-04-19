РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Трайчо Трайков призова ЦИК за по-бърза реакция при проблеми с машинното гласуване

Служебният енергиен министър Трайчо Трайков призова Централната избирателна комисия за по-бърза реакция при проблеми с машинното гласуване, след като в отделни секции са възникнали технически неизправности.

Трайков посочи, че част от проблемите не се отстраняват своевременно. Като пример той даде случай в 19-а секция във Френската гимназия в София, където е бил принуден да гласува с хартиена бюлетина, тъй като машината не е издавала разписки.

По информация на секционната комисия неизправността е възникнала още сутринта, но не е последвала навременна реакция от компетентните органи.

Според министъра подобни ситуации затрудняват нормалното протичане на изборния процес и могат да подкопаят общественото доверие в прозрачността и коректността на вота.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.