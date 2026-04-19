Гласуването на българите в чужбина: Проверявайте адресите на секциите предварително

Гласуването на българите в чужбина изисква предварителна проверка на адресите на секциите, тъй като те не са постоянни, а се определят наново за всеки вот. Това съобщиха от Координационния център в Министерството на външните работи.

От ведомството подчертават, че за разлика от секциите в страната, тези зад граница може да са на различни места при всяко гласуване. Затова се препоръчва избирателите да се информират предварително чрез сайта на Централната избирателна комисия, както и чрез страниците на дипломатическите и консулските представителства.

Списъците с избирателите също са публикувани онлайн, като всеки може да провери дали фигурира в тях, включително чрез справка по ЕГН в системата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“.

От външното министерство уточняват, че българите, които не са подали предварително заявление за гласуване в чужбина, също могат да упражнят правото си на вот в избрана от тях държава и секция. На място те трябва да попълнят декларация, че отговарят на условията и няма да гласуват другаде.

Институциите уверяват, че са осигурени достатъчно декларации и ясни указания, така че процесът да протече без затруднения.

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

