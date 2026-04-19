Машинното гласуване блокира на редица места в страната

С началото на изборния ден са получени и първите сигнали за проблеми с машините за гласуване.

В област Стара Загора изборният ден е започнал навреме, но с множество затруднения при машинното гласуване. По информация на председателя на Районната избирателна комисия Теодора Крумова, цитирана от БТА, всички секции са отворили, но много от машините дават дефекти и не отпечатват бюлетини. Тези проблеми засягат не само общината, а и цялата област.

В 27-и МИР – Стара Загора се гласува в 500 секции, като в 360 от тях има машини.

В Русе също са отчетени технически затруднения с някои устройства, но те не са попречили на навременното отваряне на секциите.

В Бургас е възникнал проблем в една от секциите, където машината не е била включена в електрическата мрежа и е работила на батерия. Това е създало напрежение сред избирателите и се е наложило част от тях да гласуват с хартиени бюлетини.

Затруднения с машините има и в Благоевград, като все още няма точна информация колко устройства са засегнати. По предварителни данни някои машини не отпечатват разписки, а при други датата върху тях не съответства на текущия ден.

В Районната избирателна комисия в Ямбол пък са подадени сигнали от над 20 секции за проблеми с машинното гласуване. Според информацията устройствата или не отпечатват бюлетини, или издават неясни къси разписки, от които не може да се разбере изборът на гласуващия.