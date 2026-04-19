Гласувах, за да има скоро работещо Народно събрание и силно правителство, заяви Йотова

„Гласувах, за да има скоро работещо Народно събрание и силно правителство“. Това заяви президентът Илияна Йотова, след като упражни правото си на вот с машина. По думите ѝ, страната има нужда от бързо избрано ръководство на парламента и ефективно управление, без нови политически пазарлъци и забавяне. Тя подчерта, че проблемите пред държавата не търпят отлагане.

Йотова акцентира върху необходимостта от приемането на редовен бюджет възможно най-скоро, тъй като в момента цели системи не функционират нормално. Според нея трябва да се обърне специално внимание и на доходите на най-уязвимите групи, които най-силно са пострадали от продължителната политическа нестабилност.

Президентът посочи, че България трябва да има по-силен и влиятелен глас сред европейските си партньори, особено в контекста на сложната международна обстановка.

Тя изрази очакване за висока избирателна активност и призова гражданите да гласуват, като изтъкна, че всеки избор е важен за бъдещето на страната.

За борбата с купения вот Йотова отбеляза, че са положени усилия, но дългогодишни схеми трудно се преодоляват за кратко време.

Държавният глава съобщи за кратък технически проблем при гласуването си, който е бил бързо отстранен. „Винаги съм имала доверие в машинния вот, откакто гласуваме с машини, винаги гласувам с машина“, каза тя.