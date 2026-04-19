ДПС взе първото място по купуване на гласове, обяви Емил Дечев

На брифинг, минути след края на изборния ден, от МВР обобщиха данните от борбата с изборните нарушения и купуването на гласове. Това се случи в 21 часа, след като от ЦИК обявиха окончателното приключване на изборния ден в страната. Служебният министър на вътрешните работи съобщи, че са получени общо 2974 сигнали за нарушения на изборния процес. Най-много са те за изборни престъпления, извършени от ДПС – 613, следвани от ГЕРБ-СДС – с 318 сигнала, 18 сигнала за “Възраждане”, 16 сигнала за “Прогресивна България”, 13 сигнала за БСП, 11 за ПП-ДБ, 7 за “Величие”, 4 за ИТН и 2 – за изборни престъпления, извършени в полза на МЕЧ.

Има и сигнали, при които няма конкретизирана политическа сила.

“Общо 72 прокурорски преписки са заведени за изборни престъпления на лица с имунитет – те са в Главна дирекция „Национална полиция“. Има общо 2974 сигнала за нарушения на изборния процес в рамките на цялата кампания, което е с 204% повече в сравнение с 2024 година. Образувани са 614 досъдебни производства, което е пет пъти повече в сравнение с предишния вот. Броят на задържаните лица е 425 души, като за сравнение през 2024 година те са били 72-ма. Издадени са 6728 предупредителни протокола само във връзка с изборни престъпления, което е с 3.5 пъти повече в сравнение с изборите през октомври 2024 година”, заяви Дечев и определи данните като признак за повишено доверие към новото ръководство на Министерството на вътрешните работи.

По думите му спецоперациите в страната са били 270, спрямо 229 през октомври 2024 година.

Дечев открои и няколко случая, които определи като важни:

Досъдебно производство за купуване на гласове от страна на кмета на Лом, за който е налице аудиозапис и са разпитани 11 свидетели пред съдия;

Почти 200 000 евро са иззети във Варна, задържани са 4 души, като един от тях е общински съветник;

В Смолян са задържани трима с 40 000 евро и списъци с лични данни на граждани;

Във Велико Търново кандидат-депутат е спрян от Пътна полиция и при претърсване са открити пари и списъци с лични данни. С него се е возило лице с многократни осъждания;

В село Септемврийци член на СИК се е опитал да гласува 10 пъти с хартиени бюлетини вместо други свои съграждани;

В село Великденче дъщеря на кмета и нейна приятелка също са гласували вместо граждани;

В село Баня СИК е отворила урната преди приключване на изборния ден – около 40 минути по-рано.

Думата бе дадена и на и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев, който беше лаконичен: “Изборният ден приключи, но ние не! Оставаме на терен през следващите няколко дни”.