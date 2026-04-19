ЕБВР подкрепя забележителна емисия облигации в Мароко

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подкрепя капиталовите пазари на Мароко, като инвестира 400 милиона дирхама (36.8 милиона евро) в забележителна емисия на облигации от региона Казабланка-Сетат – първият път, в който облигация се емитира от един от регионалните органи на страната, съобщиха от финансовата институция.

Облигациите на стойност 1 милиард дирхама (92 милиона евро), които се емитират на местно ниво в местна валута, ще помогне на региона да осъществи стратегически инвестиции по своя План за регионално развитие за периода 2022-2027 година. Инвестицията на банката ще подкрепи усилията на региона Казабланка-Сетат за диверсифициране на източниците на финансиране чрез използване на пазара на дългов капитал.

Тази подписка ще послужи и като инвестиция-задвижване, позволяваща на региона Казабланка-Сетат да се присъедини към

ЕБВР

„Зелени градове“ на ЕБВР – водещата програма за градско развитие на банката,

която помага на градовете да се справят с най-належащите си климатични и екологични предизвикателства. Като част от този ангажимент, регионът ще разработи План за действие „Зелен град“ (GCAP) и пилотна инициатива за планиране на мобилността, насочена към насърчаване на по-екологични, по-интелигентни и по-приобщаващи транспортни решения.

Инвестицията на банката ще бъде допълнена от пакет за техническо сътрудничество на стойност 2 милиона евро, който ще включва финансиране от Нидерландия по линия на Партньорството с високо въздействие върху действията по климата (HIPCA)* за разработването на регионалния GCAP. Пакетът ще включва и подкрепа за изготвянето на план за подобряване на финансовите и оперативните резултати на региона, който ще обхваща рамка за дигитална трансформация и пътна карта за внедряване на планиране на ресурсите на предприятието.

Ръководителят на ЕБВР за Мароко, Хайтам Ейса, отбелязва, че тази

първа емисия облигации от региона Казабланка-Сетат

представлява важна стъпка напред за местните капиталови пазари на Мароко и диверсификацията на източниците на финансиране за неговите региони. „Като инвестираме в тази транзакция и подкрепяме участието на региона в програмата „Зелени градове“ на ЕБВР, ние помагаме за мобилизирането на устойчиво финансиране за градско развитие, като същевременно укрепваме доверието на инвеститорите в общинските и регионалните емитенти.“

Според президентът на региона Казабланка-Сетат – Абделатиф Маазуз,

облигации

тази емисия облигации представлява иновативен източник на финансиране,

съобразен със стратегическите насоки на крал Мохамед VI, както е посочено в посланието му към участниците в Конференцията в Танжер за напреднала регионализация. „Тя също така подчертава силното доверие на пазара и инвеститорите в ангажимента на региона Казабланка-Сетат. Емисията е резултат от цялостно преструктуриране на съществуващия дългов портфейл на региона, което допълнително укрепва неговата финансова надеждност и подобрява капацитета му за мобилизиране на ресурси в подкрепа на дългосрочното териториално развитие.“

Това е едва втората емисия на общински облигации, извършвана някога в Мароко,

и първата от регионален орган. Емисията представлява важно развитие за местните капиталови пазари на страната. С участието си в емисията, ЕБВР помага за осигуряване на успешно пласиране и полагане на основите за по-дълбок и по-устойчив пазар на общински облигации.

Регионът Казабланка-Сетат е един от най-динамичните икономически центрове на Мароко,

осигуряващ над 31% от националния БВП и голям дял от индустриалната дейност, износа и инвестициите на страната. Планът за регионално развитие поставя климатичната устойчивост, устойчивата мобилност, дигитализацията и териториалното приобщаване в центъра на своите приоритети.

ЕБВР инвестира в Мароко от 2012 година. Към днешна дата банката е ангажирала над 6 милиарда евро в страната, подкрепяйки частния сектор, зеления преход и устойчивата инфраструктура.

*Активни донори на HIPCA включват Австрия, Канада, Финландия, Германия, Нидерландия, Норвегия, Южна Корея, Испания, Швейцария, Тайванския фонд за общински облигации, Обединеното кралство и Съединените американски щати.

