Индустриалните зони с важна роля за привличането на инвеститори

Български и чуждестранни инвестиции продължават да подкрепят българската икономика и бизнес проекти. Те се реализират в различни райони на страната ни и са в различни сектори. Някои от тези проекти вече се строят, а други получават подкрепа от държавата чрез връчване на инвестиционни сертификати. Има и фирми, които разширяват своето производство, което развиват от години.

Сътрудничеството между държавата и бизнеса е ключово за устойчив икономически растеж. Важна стъпка в привличането на инвеститори са различните индустриални зони у нас, които спомагат за създаването на устойчиви работни места за региона. Чрез изграждането на основната техническа инфраструктура в зоните – водопровод, канализация, елетрифициране, реконструкция на пътните връзки, се скъсява процеса на подготовка и започване на дейността. Чрез тях България се утвърждава като конкурентна дестинация за инвестиции.

Страната ни има все по-ключова роля в развитието на логистичната инфраструктура в региона. Министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова присъства на началото на изграждането на трета високоавтоматизирана складова кула в дистрибуционния център на

най-големия датски търговец на дребно за обзавеждане на дома JYSK

в индустриална зона „София Божурище“. Инвестицията е за 45 млн. евро, като с нея общият размер на вложените от компанията средства в България ще надхвърли 164 млн. евро.

Министър Щонова подчерта, че държавата подкрепя проекти, които създават добавена стойност, насърчават екологичната устойчивост и осигуряват дългосрочна заетост. „Най-важната задача пред Министерството на икономиката и индустрията е да решава оперативно всички проблеми и предизвикателства пред компаниите, които оперират в страната, и да бъде надежден партньор на инвеститорите в тяхното развитие в България“, подчерта тя и заяви, че ще съдейства за бързото решаване на всички административни трудности, които възникнат при реализиране на инвестицията.

На първата копка присъстваха още министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, посланикът на Кралство Дания в България Флеминг Стендер, Оле Томпсен, изпълнителен вицепрезидент по логистика на JYSK и други. „Уверен съм, че този високотехнологичен комплекс не само ще подобри ефективността на веригите за доставки, но и ще създаде нови възможности за заетост и икономическо развитие“, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов. Той посочи, че се работи за разширяването на бул. „Царица Йоанна“ от столичния ж. к. „Люлин“ до индустриалната зона в Божурище, съобразно техническите възможности и бюджета на Столична община и бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“, за което е необходимо да бъдат изпълнени още подготвителни и устройствени процедури.

Новото съоръжение ще увеличи капацитета на базата с близо 50%,

а общата площ на логистичния център ще достигне 116 000 кв. метра. Дистрибуционният център в България, открит през 2018 г., обслужва над 304 магазина в Балканския регион и всички физически и онлайн доставки за България, Турция, Гърция и Румъния, както и франчайз обекти в още редица държави. В логистичната база в Божурище работят над 350 души. Към момента JYSK оперира с 61 магазина в България и планира откриването на поне още два нови обекта до края на 2026 година.

Министерският съвет одобри Меморандум за разбирателство между правителството и

„ЕНПАЙ Трансформър Компонентс България“ ЕООД, част от турската корпорация „ЕНПАЙ“.

Той е за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект “Изграждане на ново производство на Трансформаторен борд и разширяване капацитета на съществуващото производство на компоненти за трансформатори”. Приоритетни са тези проекти, които имат значимо въздействие върху икономическото развитие на страната или на регионите, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите.

Инвестицията се осъществява в Шумен, където компанията работи от 2027 година. С решението се създава и междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа при изпълнението на инвестицията.

Размерът на инвестицията е 60 млн. евро. Очаква се разкриването на 100 нови работни места.

Проектът е част от стратегията на компанията за разширяване на производството и утвърждаване на България като център за изолационни компоненти за трансформатори.

Глобалният пазар на силови трансформатори расте бързо, воден от енергийния преход, развитието на възобновяеми източници и подмяната на остарели трансформатори. В отговор на нарастващото търсене „ЕНПАЙ“ ще добави 10 000 тона производствен капацитет за трансформаторен борд за високоволтови и HVDC трансформатори, подсигурявайки както нуждите на индустрията, така и увеличението на капацитета на съществуващото производство.

Икономиката се нуждае от приемственост и последователност, а устойчивите резултати се постигат, когато държавата и бизнесът работят заедно.

Българската компания „Стефи“ ЕООД откри нова логистична база в Индустриален парк „София – Божурище“ –

ключов икономически и логистичен център за страната, в присъствието на министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова.

Проектът е реализиран със сертификат за инвестиция клас „А“ и е на стойност над 4.3 млн. евро. Логистичната база вече посреща първите си клиенти.

Министър Щонова отбеляза, че реализацията на проекта е започнала по време на нейния мандат като заместник-министър. „През годините, първо като заместник-министър на икономиката и индустрията, а днес и като министър – за мен един от най-важните приоритети е да насърчаваме и подкрепяме компаниите да се развиват, да запазват и разширяват пазарното си присъствие и да инвестират отново тук“, подчерта тя.

„Стефи“ ЕООД има над 30-годишен международен опит.

Дружеството обслужва ключови пазари в Скандинавия, Германия, Полша, Прибалтика и страните от Бенелюкс.

Новата база се простира върху 36 000 кв. м застроена площ, включва 5200 палетоместа и 600 кв. м модерни офис пространства.

Индустриална зона „Божурище“ е избрана неслучайно, отбелязват от компанията. Локацията осигурява директна връзка с националната железопътна мрежа, бърз достъп до автомагистрали, свързващи България с Гърция, Сърбия и Турция, както и близост до летище „София“. Тази стратегическа позиция предоставя огромни предимства в управлението на международния транспорт и прави логистичната база на „Стефи“ ЕООД изключително конкурентна.

Този проект не само затвърждава позициите на Индустриален парк „София – Божурище“ на международната сцена, но и допринася за утвърждаването му като логистичен хъб с висок потенциал за чуждестранни и местни инвестиции. До момента тук са привлечени 48 инвестиции с общ обем над 300 млн. евро и са разкрити над 2000 работни места.