Крум Зарков е уверен в добрия резултат и по-добрите дни след изборите

Лидерът на “БСП-Обединена левица” Крум Зарков даде своя вот на предсрочните парламентарни избори в столичното 1-во СУ „Пенчо П. Славейков“, като заяви, че е гласувал за по-справедлива България, в която никой не е над закона.

“Уверен съм в добрия резултат и съм сигурен, че ни предстоят по-добри дни”, допълни той, като най-вероятно имаше по-доброто бъдеще за “столетницата” (БСП), която е точно на ръба на 4-процентовата бариера за влизане в следващото 52-ро Народно събрание.

Лидерът на социалистите отбеляза, че е изпълнил гражданския си дълг, защото се интересува какво се случва с нашата страна. Зарков избра да гласува с машина, тъй като според него това е по-сигурният и оптимален вариант вотът да бъде отчетен така, както го е подал гласоподавателят.

На въпрос дали ще има правителство в рамките на следващия парламент, Зарков отговори, че това, което е сигурно, е, че най-сетне България и българите ще имат право да се сдобият с едно устойчиво, компетентно и почтено управление.

