Европейската комисия призовава за работа от разстояние за пестене на енергия

Следващата седмица Европейската комисия ще представи пакет от мерки за националните правителства за подобряване на енергийната ефективност на фона на кризата за горива, причинена от войната в Близкия изток. Според Financial Times, мерките включват дистанционна работа за служителите на компании и организации, намаляване на използването на изкопаеми горива и стимулиране на прехода към чиста енергия.

Проект на документ, видян от изданието, предлага европейските компании и организации да въведат поне един задължителен ден за работа от разстояние седмично. Това би предотвратило разхищението на бензин от служителите за пътуване до работа.

В дните, когато служителите работят в офиса, те се насърчават да използват обществен транспорт.

Проектът за мерки на Европейската комисия предвижда националните правителства да субсидират обществения транспорт. Освен това Брюксел възнамерява да помогне на държавите членки да създадат програми за подпомагане на домакинствата с ниски и средни доходи, като предоставя преференциални заеми за електрически превозни средства и слънчеви панели.

Коментирайки пакета от мерки,

европейските служители подчертават, че това са препоръки, а не инструкции.

Миналия месец Международната енергийна организация публикува своите препоръки към правителствата как да реагират на горивната криза: „работете от вкъщи, когато е възможно, намалете скоростта по магистралите с 10 км/час, насърчавайте хората да използват обществен транспорт, използвайте споделено пътуване с автомобили“ и т.н.