Съветниците на президента Тръмп не са очаквали Иран толкова бързо да затвори Ормузкия проток

Иран обяви, че ще запали всеки кораб, който се опитва да мине през Ормузкия проток, Два танкера, свързани с Иран, напуснаха Персийския залив преди американската блокада

Съветниците на американския президент Доналд Тръмп не са очаквали, че Иран може да затвори Ормузкия проток толкова бързо, съобщава Wall Street Journal. Операцията на САЩ и Израел срещу Иран започна на 28 февруари. Трафикът през Ормузкия проток беше спрян към 1 март.

Според източник с контакти в Белия дом, някои от съветниците на президента са били изненадани от внезапното спиране на движението на танкери след началото на бомбардировките. Оттогава Тръмп изразява изненада колко лесно е бил затворен протокът. „Човек с дрон би могъл да го затвори“, е казал Тръмп, изразявайки закъсняло раздразнение от уязвимостта на този ключов воден път, съобщава Wall Street Journal.

Според изданието Доналд Тръмп е наредил на преговарящия екип да намери начин да започне преговори с Иран в края на март. На 8 април е обявено двуседмично прекратяване на огъня с Иран. Според пакистанския външен министър Ишак Дар страните в момента работят по окончателно мирно споразумение, което е на 80% завършено. 

На 17 април Иран отвори Ормузкия проток за търговско корабоплаване.

