Само 1% от машините са дали грешка от началото на изборния ден

Само 1% от машините са дали грешка от началото на изборния ден

Само 1% от машините са дали грешка от началото на изборния ден, съобщиха от Министерството на електронното управление. Към 12:30 часа проблеми са отчетени при 74 от общо 9354 устройства в страната.

От ведомството уточняват, че е извършена проверка на всички сигнали, постъпили чрез областните управители. Данните показват, че България остава сред страните с най-висока надеждност на машинното гласуване.

Според информацията делът на техническите неизправности при предходни избори е бил около 2%, което е под международните норми. Настоящите стойности са още по-ниски.

В повечето случаи става дума за локални технически затруднения, които не водят до прекъсване на изборния процес и не налагат изваждане на машините от употреба. Екипите на „Сиела Норма“ реагират на сигналите и възстановяват устройствата в кратки срокове.

От МЕУ посочват, че при случаи с неправилно изписани дата и час се извършва повторно сверяване, като това не е основание за спиране на машините. Проблемите със стартирането в началото на деня най-често се дължат на изтощени батерии, особено в училища, където електрозахранването се изключва през нощта.

До момента няма данни за софтуерни проблеми, подчертават от министерството. Информацията беше потвърдена и от служебния вътрешен министър Емил Дечев.

