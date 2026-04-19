"Маркет ЛИНКС": 36% от избирателите са гледали дебати, а 29% са чели програми

По време днешния екзитпол социолозите от „Маркет ЛИНКС“ зададоха на избирателите следния въпрос: “Как се информирахте по време на предизборната кампания?”. Данните бяха представени в ефира на Би Ти Ви, като анкетираните са имали възможност да посочат повече от един отговор.

Според резултатите – над 36% от избирателите са гледали предизборни дебати, а близо 29% заявяват, че са чели предизборните програми на партиите. Относно ролята на социалните мрежи в предизборната кампания – около 15% са се информирали от „Фейсбук“, а близо 12% – от други социални мрежи. От “Тик Ток” са се информирали 6.2 процента.

От изборния ден Сирма Герова, живееща във Великобритания, е публикувала видео във „Фейсбук“ от Лондон, на което се вижда как гласоподавателите чакат търпеливо на опашка, за да упражнят правото си на глас. Подобна е ситуацията и в Берлин, става ясно от видеото на Станислав Христов, публикувано във “Фейсбук”.

Георги Кършев е изпратил снимка от опашка в Кьолн, на която чакат стотици, за да упражнят правото си на глас.

Опашка пред секция в Кьолн

Кристина Параскева е изпратила снимка как е организирано гласуването в една от секциите в Кипър. На снимката се вижда, че „изборният параван“ всъщност е обикновен прегънат кашон.

Параван за гласуване в Кипър
