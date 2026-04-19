Вторият екзитпол на „Тренд“ показва, че Радев взима 117 мандата, ако БСП остане под чертата

Ето какви са резултатите към 20.00 часа според екзитпола на агенция „Тренд“:
Прогресивна България – 39,6%
ГЕРБ – 15,1%
ППДБ – 13,5%
ДПС – 8,1%
Възраждане – 5,1%
БСП – 4,1%
Сияние – 3%
МЕЧ – 2,7%
Величие – 2,4%
АПС – 2%
ИТН – 1,6%
Синя България – 0,7%
1,8% са гласували с „Не подкрепям никого“. Избирателната активност към 20.00 часа е 45,7 процента. Според резултатите ето как се нареждат местата на парламентарните групи в Народното събрание:
При 5-партиен парламент:
Прогресивна България – 117
ГЕРБ – 45
ППДБ – 40
ДПС – 23
Възраждане – 15
При 6-партиен парламент:
Прогресивна България – 112
ГЕРБ – 43
ППДБ – 38
ДПС – 22
Възраждане – 14
БСП – 11