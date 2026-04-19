РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Вторият екзитпол на "Тренд" показва, че Радев взима 117 мандата, ако БСП остане под чертата

Ето какви са резултатите към 20.00 часа според екзитпола на агенция „Тренд“:

Прогресивна България – 39,6%

ГЕРБ – 15,1%

ППДБ – 13,5%

ДПС – 8,1%

Възраждане – 5,1%

БСП – 4,1%

Сияние – 3%

МЕЧ – 2,7%

Величие – 2,4%

АПС – 2%

ИТН – 1,6%

Синя България – 0,7%

1,8% са гласували с „Не подкрепям никого“. Избирателната активност към 20.00 часа е 45,7 процента. Според резултатите ето как се нареждат местата на парламентарните групи в Народното събрание:

При 5-партиен парламент: 

Прогресивна България – 117

ГЕРБ – 45

ППДБ – 40

ДПС – 23

Възраждане – 15

При 6-партиен парламент: 

Прогресивна България – 112

ГЕРБ – 43

ППДБ – 38

ДПС – 22

Възраждане – 14

БСП – 11

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.