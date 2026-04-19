Вторият екзитпол на „Тренд“ показва, че Радев взима 117 мандата, ако БСП остане под чертата

Ето какви са резултатите към 20.00 часа според екзитпола на агенция „Тренд“:

Прогресивна България – 39,6%

ГЕРБ – 15,1%

ППДБ – 13,5%

ДПС – 8,1%

Възраждане – 5,1%

БСП – 4,1%

Сияние – 3%

МЕЧ – 2,7%

Величие – 2,4%

АПС – 2%

ИТН – 1,6%

Синя България – 0,7%

1,8% са гласували с „Не подкрепям никого“. Избирателната активност към 20.00 часа е 45,7 процента. Според резултатите ето как се нареждат местата на парламентарните групи в Народното събрание:

При 5-партиен парламент:

Прогресивна България – 117

ГЕРБ – 45

ППДБ – 40

ДПС – 23

Възраждане – 15

При 6-партиен парламент:

Прогресивна България – 112

ГЕРБ – 43

ППДБ – 38

ДПС – 22

Възраждане – 14

БСП – 11