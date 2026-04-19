Не всички производители са готови за по-ниски цени на шоколада

На 17 април акциите на един от най-големите световни преработватели на какаови зърна и производители на шоколадови изделия – швейцарско-белгийската компания Barry Callebaut, се сринаха със 17 процента. Това се случи, след като компанията понижи годишната си прогноза за печалба поради падащите световни цени на какаовите зърна. Експертите отбелязват, че по-евтините суровини би трябвало да доведат до по-ниски цени на шоколадовите продукти на дребно, но много производители в момента не могат или не желаят да го направят.

В четвъртък, 16 април, швейцарско-белгийската компания Barry Callebaut, един от най-големите световни преработватели на какаови зърна и производители на шоколадови изделия, съобщи, че продажбите ѝ за първата половина на фискалната 2026 година, приключила през февруари, са спаднали с 6.9%, докато оперативната печалба е спаднала с 5.7 на сто. Следователно компанията обяви намаление с над 10% на годишната си прогноза за печалба. Съобщенията на Бари Калебо доведоха до рязък спад от 17% в цената на акциите на един от най-големите играчи на световния пазар на шоколад в петък.

Поради рязкото спадане на цените на какаовите зърна,

два водещи производители на сладкарски изделия – Hershey и Mondelez, също претърпяват загуби.

Hershey регистрира загуба от 423 милиона долара през 2025 г. от преоценката на стоковите договори. Mondelez понесла още по-големи загуби през същия период: загубите преди данъци от преоценката на стоковите договори възлизат на 984 милиона долара.

От май 2025 г. цените на какаовите зърна са паднали 3.3 пъти – от 10 900 на 3280 долара за тон.

Експертите отдават спада на цените на няколко фактора. Първо, благоприятни метеорологични условия в Западна Африка, един от основните доставчици на какаови зърна на световния пазар. Добрата реколта изненада много анализатори, които очакваха недостиг на какао през 2025–2026 година. Сега те са принудени рязко да преразгледат прогнозите си, което също води до рязък спад на цените, предимно на фючърсните контракти. Освен това, когато цените бяха в пика си, много производители започнаха да се адаптират към недостига и да намаляват съдържанието на какао в някои от своите продукти, което доведе до общ спад в световното търсене на какао.

Търсенето на какао все още не се е възстановило от рязкото си увеличение през 2024–2025 година.

Данните, публикувани в четвъртък от The Wall Street Journal, показват спад от 7.8% на годишна база в търсенето на какао в Европа и спад от 3.8% в Северна Америка през първото тримесечие, въпреки че цените на суровините паднаха до нови дъна.

Междувременно в много страни спадът в цените на какаовите зърна все още не се е превърнал в сравним спад в цените на шоколада.

В САЩ много потребители и търговци на дребно вече се оплакват от високите цени на производителите.

Експертите отбелязват, че

спадът в цените на какаото все още не е повлиял на цените на дребно на шоколада.

Това се дължи на дългосрочни договори за доставка, подписани на още по-високи цени. Освен това, по време на пиковите цени на какаовите зърна, някои производители намалиха количеството шоколад в продуктите си, за да поддържат цените, но сега се колебаят да правят промени в рецептите, защото те биха довели до допълнителни разходи. „Отнема време, за да се отрази спадът в цените на какаовите зърна в цените на дребно на шоколада“, каза анализаторът на Kepler Cheuvreux Джон Кокс пред Financial Times.