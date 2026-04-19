От ПП-ДБ питат в село Великденче кметската ли дъщеря гласува вместо избирателите

От „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ излъчиха клип, на който се вижда как млада девойка натиска дисплея на машината за гласуване, докато до нея стои изправен млад мъж.

От коалицията пишат под видеото: „Скандал! Село Великденче, община Джебел, област Кърджали – дъщерята на кмета ли гласува вместо избирателите?“

И сами дават отговора: „Не, приятелката й!“

Тази нерегламентирана практика – деца – тийнейджъри да гласуват вместо по-възрастен, имащ право на глас, бе демонстрирана от лидера на „Възраждане“ – Костадин Костадинов, който остави 14-годишната си дъщеря да гласува вместо него, а на възражения, изразени от членове на секционната избирателна комисия, отговори, че е довел детето си, за да му покаже как се гласува.