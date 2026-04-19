Унгария очаква да получи до 35 млрд. евро от различни фондове и бюджета на ЕС

Унгарската икономика не може да съществува без средства от Европейския съюз и новото правителство на страната очаква скоро да постигне споразумение за получаване на милиарди евро от специалните фондове и бюджета на Европейския съю. Това заяви Петер Мадяр, лидер на партията „Тиса“, която спечели парламентарните избори и ще стане министър-председател през месец май.

Той отбеляза, че през последните два дни той и неговите съветници са провели разговори в Будапеща с делегация на Европейската комисия, пристигнала от Брюксел, по въпроса за възстановяването на дължимите на Унгария средства. Тези средства се задържат от ЕС поради критики срещу оттеглящото се правителство на Виктор Орбан относно демокрацията, върховенството на закона и борбата с корупцията. „По време на преговорите заявих, че Унгария и унгарският народ имат право на милиарди евро от Евросъюза. Без средства от ЕС унгарската икономика не може да се раздвижи. Финансирането от ЕС не е благотворителност, а компенсация за парите, които унгарците са платили на ЕС, и за работата на нашата страна за доброто на Европа“, написа Мадяр във Facebook.

Лидерът на партия „Тиса“ заяви, че

е представил предизборните ангажименти на партията си пред делегацията на ЕС:

„мерки за борба с корупцията, присъединяване на Унгария към Европейската прокуратура и възстановяване на свободата и независимостта на съдебната система, пресата и висшето образование“. „Възнамеряваме да изпълним напълно тези ангажименти, когато сформираме правителство, както и обещанието си да върнем дължимите на унгарците средства от ЕС“, увери бъдещият премиер.

Според него, в Будапеща са се провели „подробни технически дискусии с представители на бъдещото унгарско правителство на най-високо професионално ниво“. „Това бяха много важни преговори, първите стъпки в един сложен, но необходим процес“, каза Маджар, потвърждавайки, че след встъпването си в длъжност първо ще посети Варшава и Виена, а след това ще посети Брюксел.

Според различни оценки Унгария може да очаква да получи до 35 милиарда евро

от различни специални фондове и бюджета на Европейския съюз. Приблизително 10 милиарда евро от тях трябва да бъдат върнати до август, в противен случай страната може да загуби правото си да ги използва. Европейската комисия представи на новите унгарски власти списък с изисквания, които ще трябва да изпълнят, за да получат тези пари.

Лидерът на партия „Тиса“ ще бъде избран за министър-председател на първата сесия на новия парламент, която може да се проведе на 9 май. Точната дата ще бъде определена от унгарския президент Тамаш Суйок. Той вече покани Мадяр да сформира новото правителство на страната.