От негласувалите на последните избори сега 67% са подкрепили „Прогресивна България“,отчита „Алфа Рисърч“

По данни на „Алфа Рисърч“ предвид по-високата избирателна активност на настоящите предсрочни парламентарни избори, се оказва, че 67% от негласувалите на последния вот – на 27 октомври 2024 г. – сега са подкрепили политическата сила на бившия президент Румен Радев – „Прогресивна България“.

От друга страна само 6% от тях са били мотивирани да гласуват за ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ са привлекли 7%, ДПС – 3%, „Възраждане“ – 2%, БСП – 1%, МЕЧ – 3%, АПС – 1%, „Величие“ – 1%, а „Сияние“ – 4 процента.

Боряна Димитрова от „Алфа Рисърч“ коментира и откъде политическата сила на Радев е извлякла „чужди“ гласове – т.е. убедила е избиратели на други партии да гласуват за нея на настоящия предсрочен вот: това са 60% от гласувалите за „Има такъв народ“, 49% от БСП, 45% от „Възраждане“. Димитрова добави и че при „Възраждане“ през последните няколко седмици се наблюдавала тенденция подкрепата за тях да намалява.

Според политолога Борис Попиванов един от плюсовете на Румен Радев и причина за неговия добър резултат е, че той е говорил срещу корупцията с градските либерали; за национално достойнство и по-категоричната позиция по отношение на войната в Украйна – с националистите, за социална политика – със социалистите. Той, за разлика от Бойко Борисов, не говорел по тези теми с политически лидери, а директно – на електората, поясни Попиванов, обяснявайки част от успешната стратегия на доскорошния държавен глава.

