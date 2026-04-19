Асен Василев призова всички, които не са гласували, да излязат и да го направят

Лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев призова всички, които не са излезли да гласуват, да отидат до изборните секции и да упражнят това си право за европейски стандарт на живот. Той даде своя вот в Хасково, откъдето е родом, а и е водач на листата.

„Имаме уникален шанс да променим България за по-добро – да живеем по-добре, да имаме по-добри доходи и пенсии. България да бъде в сърцето на Европа, където ѝ е мястото и където принадлежи“, подчерта той и изрази надежда гражданите да гласуват за истинска европейска принадлежност, а не за експерименти между Изтока и Запада.

„Видяхме тези експерименти докъде докараха унгарците – станаха по-бедни от българите. Излезте и гласувайте за европейски стандарт на живот“, призова Василев.

Той добави и че е много щастлив от високата избирателна активност. По думите му трябвало да изчака 15 минути, за да упражни правото си на глас. Призна и че има редица сигнали за изборни нарушения от типа агитация пред училища.